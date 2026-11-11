В России предложили ввести три вида скидок для мам с колясками

Общественники предложили ввести три вида скидок для мам с колясками. Инициатива предусматривает льготы в кафе, ресторанах, магазинах и общественном транспорте.

Заведения общепита смогут предоставлять посетительницам скидки, бесплатные напитки или десерты. В магазинах предлагается снизить цены на отдельные категории товаров, а для поездок на общественном транспорте ввести бесплатный проезд или льготные проездные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.