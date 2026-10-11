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11 октября, 12:15

Технологии

"Яндекс" предупредил о сбоях в работе некоторых сервисов

"Яндекс" предупредил о сбоях в работе некоторых сервисов

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"Яндекс" сообщил о сбоях в работе некоторых сервисов. У пользователей возникают проблемы с "Яндекс Go", "Яндекс Пэй", "Яндекс Едой" и "Яндекс Лавкой". Проблемы наблюдаются и у других компаний, использующих ИТ-инфраструктуру "Яндекса".

Сбой связан с повреждением инфраструктуры одного из дата-центров во Владимире после атаки БПЛА. Энергоснабжение центра восстановили, сейчас сети работают на 80%. Инженеры продолжают восстанавливать остальные системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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