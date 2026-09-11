В России официально запустили связь 5G. Об этом сообщили в Минцифры. На первом этапе технология заработала в 16 крупнейших городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Доступ к высокоскоростному интернету получили около 10 миллионов человек.

В ближайшее время пользоваться 5G смогут владельцы Android-смартфонов. Возможность подключения на iPhone будет зависеть от решения Apple. До конца года технологию планируют запустить еще в 50 городах России.

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