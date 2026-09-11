Специалисты рассказали, стоит ли платить детям за хорошие оценки

Некоторые специалисты рекомендуют родителям вознаграждать детей за хорошие оценки. Споры о том, стоит ли платить школьникам за пятерки, продолжаются уже много лет.

Эксперты советуют с первого класса регулярно выдавать ребенку небольшие суммы наличными и постепенно увеличивать их размер. При этом психологи считают недопустимым заставлять старшеклассников зарабатывать деньги для покрытия собственных потребностей.

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