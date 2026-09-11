Трамваи не будут ходить до Белорусского вокзала по выходным с 12 сентября. Маршрут № 5 пустят от станции метро "Рижская" через площадь Борьбы и станции "Проспект Мира" до Каланчевской улицы.

Маршрут № 7 проследует только до станции метро "Новослободская". От Белорусского вокзала до Лесной улицы можно будет добраться на дополнительных автобусах. Во время ограничений проведут ремонт путей на Лесной улице. Изменения касаются только выходных дней.

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