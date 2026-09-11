Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 07:15

Город

Водохранилища Москвы достигли необходимых отметок наполнения

Водохранилища Москвы достигли необходимых отметок наполнения

Около 100 тысяч семей в Москве переехали по программе реновации

Москва задает стандарты подготовки квалифицированных рабочих кадров

7 млн человек посетили колесо обозрения "Солнце Москвы" за 4 года

Веломаршрут "Энергоостров – 2" появился в столице

Ученые предупредили о формировании до 8 смерчей в год в Москве

Москвичам рассказали о программе фестиваля урожая "Битва гигантов" на ВДНХ

Холодный фронт придет в Москву 11 сентября

Московскому центральному кольцу исполнилось 10 лет

"Московский патруль": два человека задержаны в столице за попытку подкупа инспекторов ГАИ

Водохранилища, которые обеспечивают Москву водой, наполнены до необходимых отметок. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения столицы независимо от погодных условий. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. Ее состояние проверяют примерно по 200 физико-химическим и биологическим показателям. Специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости корректируют технологию водоподготовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городЖКХвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика