Водохранилища Москвы достигли необходимых отметок наполнения

Водохранилища, которые обеспечивают Москву водой, наполнены до необходимых отметок. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения столицы независимо от погодных условий. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. Ее состояние проверяют примерно по 200 физико-химическим и биологическим показателям. Специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости корректируют технологию водоподготовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.