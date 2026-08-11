11 августа, 07:00В мире
Фанаты "Гарри Поттера" добились изменения маршрута кабеля для сохранения могилы Добби
Фанаты "Гарри Поттера" добились сохранения пляжа Freshwater West. На нем по книгам писательницы Джоан Роулинг "похоронен" эльф-домовик Добби. Именно по этому пляжу собирались проложить энергокабель между Великобританией и Ирландией.
Руководство проекта, который оценивается в 430 миллионов евро, пошло навстречу фанатам и изменило маршрут, чтобы обойти могилу персонажа.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.