Фанаты "Гарри Поттера" добились изменения маршрута кабеля для сохранения могилы Добби

Фанаты "Гарри Поттера" добились сохранения пляжа Freshwater West. На нем по книгам писательницы Джоан Роулинг "похоронен" эльф-домовик Добби. Именно по этому пляжу собирались проложить энергокабель между Великобританией и Ирландией.

Руководство проекта, который оценивается в 430 миллионов евро, пошло навстречу фанатам и изменило маршрут, чтобы обойти могилу персонажа.

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