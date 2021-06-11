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11 июня 2021, 14:15

Происшествия

Суд рассмотрит дело в отношении рэпера Элджея 23 июня

Суд рассмотрит дело в отношении рэпера Элджея 23 июня

Дело Элджея о пьяном вождении поступило в суд

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Дело Элджея поступило в суд, рассматривать его будут 23 июня, сообщили в пресс-службе.

В конце мая рэпера поймали пьяным за рулем. Он уезжал от полиции на своем BMW. В итоге рэпер все-таки остановился.

На словах, якобы Элджей признался полиции, что был пьян, но от медицинского освидетельствования отказался. Была информация, что он предлагал полицейским взятку в размере 700 тысяч рублей.

Вскоре после скандала у Элджея вышел новый клип под названием "Первая полоса". Судя по сюжету, погоня была пиар-кампанией. Однако теперь рэперу светит реальное лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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