11 июня 2021, 14:15Происшествия
Суд рассмотрит дело в отношении рэпера Элджея 23 июня
Дело Элджея поступило в суд, рассматривать его будут 23 июня, сообщили в пресс-службе.
В конце мая рэпера поймали пьяным за рулем. Он уезжал от полиции на своем BMW. В итоге рэпер все-таки остановился.
На словах, якобы Элджей признался полиции, что был пьян, но от медицинского освидетельствования отказался. Была информация, что он предлагал полицейским взятку в размере 700 тысяч рублей.
Вскоре после скандала у Элджея вышел новый клип под названием "Первая полоса". Судя по сюжету, погоня была пиар-кампанией. Однако теперь рэперу светит реальное лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.