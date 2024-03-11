Новости мира: серьезные наводнения произошли на юге Франции

На юге Франции 10 дорог и 20 мостов перекрыты из-за серьезных наводнений. Больше всего пострадал департамент Гар.

В Испании следствие озвучило предварительные причины пожара, который уничтожил многоквартирный элитный дом в Валенсии. Власти автономного сообщества заявили, что возгорание началось с бытового прибора на кухне одной из квартир.

Картину Ван Гога "Голова крестьянки в белом чепце" продали за 4,5 миллиона евро в Нидерландах. Имя покупателя не называется, известно, что он проживает за пределами Европы и владеет частным музеем.

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