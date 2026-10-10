Кросс "Быстрый пес" прошел на территории музея-заповедника "Царицыно"

Два километра, две ноги, четыре лапы. 10 октября на территории музея-заповедника "Царицыно" прошел кросс "Быстрый пес". Он собрал около трехсот участников и их четвероногих друзей. Бегунов ждала трасса длиной 2 километра с полностью грунтовым покрытием вокруг Нижнего Царицынского пруда.

Как спортсмены и их хвостатые напарники готовились к соревнованиям? Что сказали бы собаки своим хозяевам, если бы умели говорить? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.