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Новости

10 октября, 15:40

События

Кросс "Быстрый пес" прошел на территории музея-заповедника "Царицыно"

Кросс "Быстрый пес" прошел на территории музея-заповедника "Царицыно"

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Два километра, две ноги, четыре лапы. 10 октября на территории музея-заповедника "Царицыно" прошел кросс "Быстрый пес". Он собрал около трехсот участников и их четвероногих друзей. Бегунов ждала трасса длиной 2 километра с полностью грунтовым покрытием вокруг Нижнего Царицынского пруда.

Как спортсмены и их хвостатые напарники готовились к соревнованиям? Что сказали бы собаки своим хозяевам, если бы умели говорить? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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