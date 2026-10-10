Движение перекрыли на нескольких улицах в Покровском-Стрешневе

В районе Покровское-Стрешнево перекрыли движение по улицам Игоря Нетто, Константина Бескова, Николая Озерова и Аэроклубной. Также нельзя проехать по Покровской набережной.

Закрыт проезд по улице Братьев Старостиных на участке от Покровской набережной до Летной улицы. Все это связано с проведением "Красно-белого забега". Ограничения планируется снять в районе полудня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.