Система мониторинга пыльцы в воздухе появится в Москве

В Москве появится собственная система мониторинга пыльцы в воздухе. Она будет охватывать все округа города. Об этом на международной конференции "Умные и устойчивые города" сообщила руководитель департамента природопользования Юлия Урожаева.

Систему разрабатывают совместно с аллергологами. Полученные данные будут учитывать при озеленении города, чтобы оценивать, насколько опасны те или иные растения.

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