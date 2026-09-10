10 сентября, 06:45Общество
Система мониторинга пыльцы в воздухе появится в Москве
В Москве появится собственная система мониторинга пыльцы в воздухе. Она будет охватывать все округа города. Об этом на международной конференции "Умные и устойчивые города" сообщила руководитель департамента природопользования Юлия Урожаева.
Систему разрабатывают совместно с аллергологами. Полученные данные будут учитывать при озеленении города, чтобы оценивать, насколько опасны те или иные растения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.