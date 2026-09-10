Москвичка приготовила овощное рагу с креветками на Москве-реке

Москвичка, которая ранее пекла блины в разных местах столицы, решила расширить меню. На этот раз она приготовила овощное рагу с креветками на Москве-реке.

Девушка готовила блюдо, сидя на сапборде. Она нарезала необходимые продукты, добавила их в кастрюлю и приготовила на портативной газовой плите. Процесс осложняли волны от проплывавших мимо судов, но готовку удалось продолжить.

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