10 сентября, 06:30Общество
Россияне смогут вернуть деньги за забытую подписку на онлайн-сервисы
Россияне смогут вернуть деньги за забытую подписку на онлайн-сервисы. По словам юристов, расторгнуть договор и потребовать возврата за неиспользованный период можно в любой момент, даже если средства списаны автоматически.
Представители сервисов часто отказывают, ссылаясь на внутренние оферты с запретом на возврат. Специалисты утверждают, что такие пункты ущемляют права потребителей и не имеют силы. Компания вправе удержать только реальные расходы, например комиссию банка.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.