Россияне смогут вернуть деньги за забытую подписку на онлайн-сервисы. По словам юристов, расторгнуть договор и потребовать возврата за неиспользованный период можно в любой момент, даже если средства списаны автоматически.

Представители сервисов часто отказывают, ссылаясь на внутренние оферты с запретом на возврат. Специалисты утверждают, что такие пункты ущемляют права потребителей и не имеют силы. Компания вправе удержать только реальные расходы, например комиссию банка.

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