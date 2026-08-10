10 августа, 06:30Общество
Зрителям предложили рассказать свои истории через чат-бот программы "Утро в Москве"
Редакция программы "Утро в Москве" принимает истории от зрителей через чат-бот. Для этого необходимо отсканировать QR-код, который появляется в эфире телеканала Москва 24.
Благодаря этому сервису можно сообщить о событиях в районе, проблемах, требующих решения, или позитивных новостях. Полученные сведения могут быть использованы при подготовке сюжетов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.