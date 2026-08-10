"Новости дня": на ярмарках Москвы начался сезон крыжовника

На московских ярмарках начался сезон крыжовника. Ягоду, которую на Руси называли северным виноградом, выращивали еще в монастырских и княжеских садах.

На прилавках представлены разные сорта: бордовый "Красный рубин", изумрудный "Малахит", почти черный "Командор" и бледно-зеленый "Мраморный". Красный крыжовник обычно слаще и лучше подходит для употребления в свежем виде, а крупные зеленые ягоды – для варенья.

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