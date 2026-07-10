Не менее 25 человек пострадали в ДТП в Таганском районе Москвы

По меньшей мере 25 человек пострадали в крупной аварии в Таганском районе Москвы на Нижегородской улице. Рейсовый автобус столкнулся с грузовой "Газелью". От удара автобус выехал на тротуар и врезался в опору рекламного щита.

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор. Водителя автобуса зажало в кабине, спасателям пришлось применять болгарку и специнструмент для его освобождения. К месту аварии направлены более десяти машин скорой помощи.

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