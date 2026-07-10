Бесплатные тренировки пройдут в парках Москвы в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут посещать бесплатные тренировки с опытными тренерами. В столичных парках 11 июля в 19:30 пройдет занятие по бегу, для участия необходима предварительная запись. Горожанам также доступны бесплатные секции по различным видам спорта.

В спортивном комплексе "Динамика" состоится тренировка по муай-тай в 19:00, а в спортивном клубе "На лодочной" можно будет сыграть в дартс в 18:00. Регулярные занятия спортом помогают поддерживать физическую форму, улучшают самочувствие и сон, снижают риск сердечных заболеваний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.