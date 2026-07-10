Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 08:00

Спорт

Бесплатные тренировки пройдут в парках Москвы в рамках проекта "Мой спортивный район"

Бесплатные тренировки пройдут в парках Москвы в рамках проекта "Мой спортивный район"

Москвичам и туристам рассказали о мероприятиях 11 и 12 июля

"Дневник чемпионата": журналисты подрались перед матчем Франция – Марокко

Семейный забег прошел в районе Коптево

Почти 30% опрошенных выбрали Францию фаворитом чемпионата мира

"Новости дня": фестиваль тенниса стартовал в Москве

Более 20 тематических площадок открылись на Дне московского спорта в "Лужниках"

"Москва – столица спорта": фестиваль "Мяч-Контест" прошел в городе

Восемь команд вышли в четвертьфинал ЧМ-2026

Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут в Москве

В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут посещать бесплатные тренировки с опытными тренерами. В столичных парках 11 июля в 19:30 пройдет занятие по бегу, для участия необходима предварительная запись. Горожанам также доступны бесплатные секции по различным видам спорта.

В спортивном комплексе "Динамика" состоится тренировка по муай-тай в 19:00, а в спортивном клубе "На лодочной" можно будет сыграть в дартс в 18:00. Регулярные занятия спортом помогают поддерживать физическую форму, улучшают самочувствие и сон, снижают риск сердечных заболеваний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика