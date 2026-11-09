ГУМ-Каток откроется на Красной площади 30 ноября

ГУМ-Каток на Красной площади откроется 30 ноября. Продолжительность каждого сеанса составит 1 час. В будние дни билет для взрослого будет стоить 900 рублей, для ребенка – 350 рублей.

В Москве также готовят к открытию другие ледовые площадки, в том числе на ВДНХ и в Парке Горького. Сейчас специалисты проверяют оборудование, системы освещения и охлаждения, устанавливают борта и завершают подготовку ледового покрытия.

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