На ВДНХ запустили бесплатный прокат детских прогулочных колясок

Семьи с маленькими детьми могут бесплатно взять напрокат прогулочную коляску на ВДНХ. Услуга доступна для малышей от 6 месяцев до 5 лет.

Чтобы воспользоваться прокатом, нужно заполнить короткую анкету в информационном центре. После прогулки коляску необходимо вернуть на ту же стойку, где ее получили. Также горожане могут заранее забронировать коляску, оставив заявку в информационной службе ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.