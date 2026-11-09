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09 ноября, 07:30

Общество

Россиянам напомнили о правилах новогоднего оформления подъездов

Россиянам напомнили о правилах новогоднего оформления подъездов

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Украшать подъезд к Новому году можно только с согласия соседей и управляющей компании, напомнили в Госдуме. При этом гирлянды и другие украшения не должны загораживать проходы и пожарные выходы.

За самовольное украшение подъезда может грозить штраф до 5 тысяч рублей. Если при этом выявят нарушение правил пожарной безопасности, сумма взыскания может увеличиться до 15 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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