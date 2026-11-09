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09 ноября, 07:15

Транспорт

Автомобилистам напомнили, чем опасна езда на летней резине зимой

Автомобилистам напомнили, чем опасна езда на летней резине зимой

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Водителя, попавшего зимой в ДТП на летних шинах, могут признать виновным в аварии. Об этом предупредили юристы.

Если экспертиза установит, что шины не соответствовали погодным условиям и из-за этого водитель потерял контроль над автомобилем, суд может расценить это как нарушение ПДД. На снегу и льду летние шины увеличивают тормозной путь и ухудшают управляемость.

В Москве использование летних шин запрещено с 1 декабря по 1 марта. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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