Автомобилистам напомнили, чем опасна езда на летней резине зимой

Водителя, попавшего зимой в ДТП на летних шинах, могут признать виновным в аварии. Об этом предупредили юристы.

Если экспертиза установит, что шины не соответствовали погодным условиям и из-за этого водитель потерял контроль над автомобилем, суд может расценить это как нарушение ПДД. На снегу и льду летние шины увеличивают тормозной путь и ухудшают управляемость.

В Москве использование летних шин запрещено с 1 декабря по 1 марта. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.