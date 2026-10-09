Россияне начали отказываться от карьеры в пользу счастья

В России работники все чаще выбирают сокращенный рабочий график ради семьи, здоровья и личного счастья. Эксперты называют это явление "счастьем сотрудника". Многие стараются совмещать основную деятельность с самозанятостью, что позволяет самостоятельно планировать график и не терять в доходе.

По прогнозам специалистов, уже к 2030-му году концепция высокой эффективности при меньшем количестве рабочих часов станет массовой. Жесткие графики, напротив, начнут уходить в прошлое благодаря цифровизации и робототехнике. Это затронет все сферы экономики, включая промышленность, логистику и транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.