09 октября, 06:45Общество
Осенняя хандра, упадок сил и частые простуды могут говорить о дефиците витамина D
Осенняя хандра, упадок сил и частые простуды могут говорить о дефиците витамина D. Солнечных лучей становится меньше, поэтому организм теряет важный ресурс.
Чтобы исправить ситуацию, стоит начать с анализа крови. Принимать добавки можно только по назначению врача, который рассчитает нужную дозу. Питание тоже поможет: нужно включить в меню жирную рыбу, сыр и яйца.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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