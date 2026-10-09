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09 октября, 06:45

Общество

Осенняя хандра, упадок сил и частые простуды могут говорить о дефиците витамина D

Осенняя хандра, упадок сил и частые простуды могут говорить о дефиците витамина D

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Осенняя хандра, упадок сил и частые простуды могут говорить о дефиците витамина D. Солнечных лучей становится меньше, поэтому организм теряет важный ресурс.

Чтобы исправить ситуацию, стоит начать с анализа крови. Принимать добавки можно только по назначению врача, который рассчитает нужную дозу. Питание тоже поможет: нужно включить в меню жирную рыбу, сыр и яйца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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