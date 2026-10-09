Радиостанция "Судного дня" передала слова "мнительный" и "купол"

Радиостанция "Судного дня" снова дала о себе знать. Станция УВБ-76 вышла в эфир 8 октября, передав два новых шифра, сообщают блогеры, следящие за активностью загадочного прибора. В частности, в 19:05 по московскому времени в эфире прозвучало слово "мнительный", а в 20:36 – "купол".

УВБ-76 вещает на коротких волнах с середины 70-х годов. Большую часть времени в эфире транслируется монотонный звук, но иногда проходят голосовые сообщения, зачитываемые диктором. Их считают предвестниками глобальных катаклизмов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.