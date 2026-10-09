Минтруд России утвердил новый список работ, запрещенных для несовершеннолетних. С 1 марта 2027 года отделы кадров должны будут ориентироваться на него.

Всего в перечне 69 видов деятельности. В него вошли, например, работы во вредных и опасных условиях труда, а также связанные с управлением автомобиля, общественного транспорта и по оказанию ритуальных услуг. Действие нового перечня рассчитано на 6 лет.

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