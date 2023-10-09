09 октября 2023, 21:00Общество
В центре поддержки участников СВО открылся новый корпус
В центре для участников спецоперации есть спортзал, поддержка и специальные тренировки. В нем бойцам помогают вернуться к обычной жизни. Там открылся новый корпус, в котором присутствует необходимое оборудование и работают профессиональные тренеры.
В новом корпусе центра можно получить направление на предприятия, которые производят протезы по индивидуальным параметрам. Другие технические средства реабилитации выдают на месте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.