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09 октября 2023, 21:00

Общество

В центре поддержки участников СВО открылся новый корпус

В центре поддержки участников СВО открылся новый корпус

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В центре для участников спецоперации есть спортзал, поддержка и специальные тренировки. В нем бойцам помогают вернуться к обычной жизни. Там открылся новый корпус, в котором присутствует необходимое оборудование и работают профессиональные тренеры.

В новом корпусе центра можно получить направление на предприятия, которые производят протезы по индивидуальным параметрам. Другие технические средства реабилитации выдают на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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