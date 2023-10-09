В центре поддержки участников СВО открылся новый корпус

В центре для участников спецоперации есть спортзал, поддержка и специальные тренировки. В нем бойцам помогают вернуться к обычной жизни. Там открылся новый корпус, в котором присутствует необходимое оборудование и работают профессиональные тренеры.

В новом корпусе центра можно получить направление на предприятия, которые производят протезы по индивидуальным параметрам. Другие технические средства реабилитации выдают на месте.

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