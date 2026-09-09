Музыкальное шоу у фонтана на ВДНХ будет идти до октября

Пятиминутное музыкальное шоу у фонтана под макетом ракеты "Восток" на ВДНХ будет проходить до октября. Представления можно увидеть каждый час с 20:00 до 22:50. В программе звучит разная музыка, в том числе произведения Дмитрия Шостаковича и гимн Москвы.

Фонтан открыли после комплексной модернизации. Специалисты демонтировали старую чашу и создали новую конструкцию с современным оборудованием. Днем фонтан работает в режиме инсталляции "Старт". Вечером водный каскад сопровождается музыкой, подсветкой и лазерным изображением, которое создает эффект взлета ракеты.

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