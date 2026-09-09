Москвичам рассказали, чем заняться в столице 9 сентября

Для москвичей подготовили интересную программу на 9 сентября. В Центре современного искусства М'АРС пройдет детский арт-квест "Где живут сны?". Игра организована в пространстве мультисенсорной выставки "Сон в музее".

Кроме того, в Московском Планетарии состоится концерт Jazz&Stars, где музыкальная программа будет сопровождаться проекцией звезд и комет. Еще один концерт, "Праздничное открытие сезона", пройдет в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Там прозвучат произведения Михаила Глинка, Александра Бородина, Модеста Мусоргского и Петра Чайковского и других композиторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.