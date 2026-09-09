Новый поезд свяжет Москву и Минеральные Воды с 1 октября

Новый поезд "Таврия" начнет курсировать из Москвы в Минеральные Воды с 1 октября. Состав будет отправляться с Казанского вокзала, а поездка займет чуть больше суток.

Маршрут пройдет через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Армавир и другие города. Одну из остановок поезд сделает в Невинномысске. Выйдя на этой станции, пассажиры смогут продолжить путешествие в Домбай и Архыз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.