09 сентября, 07:15Экономика
Минэнерго и ФАС подпишут соглашения с малыми НПЗ и независимыми АЗС
Правительство РФ не допустит резкого роста цен на бензин и дизельное топливо. Для этого Минэнерго РФ и ФАС готовят соглашение с небольшими нефтеперерабатывающими заводами и независимыми сетями АЗС.
Ведомства также будут следить за изменениями спроса и предложения на топливо. При необходимости они смогут увеличить объемы импорта и обеспечить дополнительные поставки топлива на внутренний рынок.
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