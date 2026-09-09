Минэнерго и ФАС подпишут соглашения с малыми НПЗ и независимыми АЗС

Правительство РФ не допустит резкого роста цен на бензин и дизельное топливо. Для этого Минэнерго РФ и ФАС готовят соглашение с небольшими нефтеперерабатывающими заводами и независимыми сетями АЗС.

Ведомства также будут следить за изменениями спроса и предложения на топливо. При необходимости они смогут увеличить объемы импорта и обеспечить дополнительные поставки топлива на внутренний рынок.

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