Парку "Зарядье" исполнилось 9 лет

"Зарядью" исполнилось 9 лет. За это время в одном из главных общественных пространств столицы провели более 50 миллионов экскурсий. Особой популярностью пользуется медиакомплекс "Полет", который также называют "летающим театром".

Для юных посетителей доступны научные мастер-классы. В "Заповедном посольстве" работают пять лабораторий, посвященных разным областям знаний: микробиологии, экологии, ботанике, изучению ДНК и биотехнологии.

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