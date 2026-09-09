Музыкальное шоу у нового фонтана на ВДНХ продлится до 2 октября

На ВДНХ до 2 октября можно увидеть музыкальное шоу у нового фонтана на площади Промышленности. Его открыли в чаше под макетом ракеты-носителя "Восток".

Днем фонтан имитирует запуск ракеты: струи воды и подсветка создают эффект взлета, а звуковое сопровождение напоминает гул двигателей. Вечером здесь проходит светодинамическое шоу под музыку. Струи воды поднимаются на высоту до 35 метров и двигаются в ритме мелодий, создавая эффект водного танца.

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