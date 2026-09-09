Москвичей предупредили о температурных перепадах

В Москве ожидаются резкие перепады температуры. По прогнозам синоптиков, всего за сутки воздух может прогреться с 2 до 27 градусов.

Арктическое вторжение сменится бабьим летом. Пик потепления придется на 10 сентября: в столице ожидаются солнечная погода и до 27 градусов.

В предстоящие выходные температура воздуха немного снизится, но все равно окажется выше климатической нормы на –2-4 градуса. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.