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09 сентября 2023, 23:45

Политика

В Москве прошел первый розыгрыш акции "Миллион призов"

В Москве прошел первый розыгрыш акции "Миллион призов"

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Участниками второго розыгрыша "Миллиона призов" станут проголосовавшие до 20:00

В Москве 9 сентября прошел первый розыгрыш акции "Миллион призов". Призовые баллы получили 1 миллион 94 тысячи 159 человек. Их определили методом случайного выбора среди тех, кто принял участие в электронном голосовании накануне.

В этом году призеры акции получают от 1 до 5 тысяч баллов, где один балл равен одному рублю. Их можно потратить в магазинах, аптеках, ресторанах, музеях и театрах или отправить на благотворительность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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