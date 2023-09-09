В Москве прошел первый розыгрыш акции "Миллион призов"

В Москве 9 сентября прошел первый розыгрыш акции "Миллион призов". Призовые баллы получили 1 миллион 94 тысячи 159 человек. Их определили методом случайного выбора среди тех, кто принял участие в электронном голосовании накануне.

В этом году призеры акции получают от 1 до 5 тысяч баллов, где один балл равен одному рублю. Их можно потратить в магазинах, аптеках, ресторанах, музеях и театрах или отправить на благотворительность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

