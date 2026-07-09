Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 9 июля. В течение дня синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 метров в секунду, грозу и дожди. Осадки будут кратковременными, но местами сильными.

На погоду в столице влияет циклон "Бернадетт". Уже 10 июля он может встретиться с другими потоками воздуха, из-за чего в Москве ожидаются одни из самых дождливых выходных за последнее время.

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