В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 9 июля

Наиболее плотный трафик 9 июля наблюдается на Волоколамском и Ленинградском шоссе в сторону центра Москвы. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Варшавского шоссе, на эстакадах ТТК и в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

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