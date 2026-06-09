Новости регионов: три взрыва произошли на магистральном газопроводе в Кизилюрте

Три взрыва произошли на магистральном газопроводе в Кизилюрте в Дагестане, сообщили в региональном управлении МЧС РФ. На место ЧП направлены необходимые силы и средства.

Шалость школьника, предварительно, привела к серьезному пожару в пригороде Санкт-Петербурга. Там дотла выгорела квартира в многоэтажке. Как пишут в местных пабликах, причиной ЧП могли стать горящие бумажные самолетики, которые запускал мальчик с одного из соседних балконов.

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