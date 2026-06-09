ГД приняла закон о штрафах за авторизацию пользователей через иностранные сервисы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о штрафах для российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей. Варианты отечественных сервисов для авторизации включают номер телефона, портал "Госуслуги", биометрию или российские почтовые адреса.

За первое нарушение правил авторизации физлицам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 30 до 50 тысяч, а юридическим лицам – от 500 до 700 тысяч рублей.

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