Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июня

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за гроз. Предупреждение о непогоде будет действовать до 12 июня. По данным синоптиков, также возможно усиление ветра.

Госдума ввела штрафы за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы, включая иностранную электронную почту. Закон приняли во втором и третьем чтениях. Теперь тех, кто не исполнит требование авторизации через российский номер телефона, портал "Госуслуги", биометрическую систему или же другую отечественную платформу, ждет штраф.

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