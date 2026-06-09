График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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09 июня, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июня

"Интервью": Евгений Андриенко – о работе с молодежью и волонтерстве в Москве

"Интервью": Владислав Гусев – о поддержке участников СВО в Москве

Москвичи могут снять номер в Ленинском районе Подмосковья по цене от 23 тысяч рублей

"Интервью": Инна Святенко – о работе с обращениями москвичей

Москвичи смогут активно провести праздничные выходные

"Миллион вопросов": юрист рассказала, как защитить права детей при разводе

"Интервью": Владислав Шапша – о развитии регионов

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Москвичам рассказали, как защитить интересы детей при сделках с недвижимостью

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за гроз. Предупреждение о непогоде будет действовать до 12 июня. По данным синоптиков, также возможно усиление ветра.

Госдума ввела штрафы за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы, включая иностранную электронную почту. Закон приняли во втором и третьем чтениях. Теперь тех, кто не исполнит требование авторизации через российский номер телефона, портал "Госуслуги", биометрическую систему или же другую отечественную платформу, ждет штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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