09 июня, 19:30Город
Летний клуб "Москва" открылся на Тверском бульваре
В столице открылся летний клуб "Москва" на Тверском бульваре. Пространство является одной из главных точек притяжения проекта "Лето в Москве". Гостей ждут ди-джей сеты, мастер-классы, спортивные площадки с бесплатными активностями и лектории.
Также работает летний экспресс-бар. Посетители могут сделать прическу и макияж, получить бьюти-консультацию и принять участие в квестах от брендов. В клубе представлены товары локальных брендов: сумки, футболки, лимонады и косметика.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.