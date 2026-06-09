График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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09 июня, 19:30

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Летний клуб "Москва" открылся на Тверском бульваре

Летний клуб "Москва" открылся на Тверском бульваре

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В столице открылся летний клуб "Москва" на Тверском бульваре. Пространство является одной из главных точек притяжения проекта "Лето в Москве". Гостей ждут ди-джей сеты, мастер-классы, спортивные площадки с бесплатными активностями и лектории.

Также работает летний экспресс-бар. Посетители могут сделать прическу и макияж, получить бьюти-консультацию и принять участие в квестах от брендов. В клубе представлены товары локальных брендов: сумки, футболки, лимонады и косметика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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