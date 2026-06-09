Летний клуб "Москва" открылся на Тверском бульваре

В столице открылся летний клуб "Москва" на Тверском бульваре. Пространство является одной из главных точек притяжения проекта "Лето в Москве". Гостей ждут ди-джей сеты, мастер-классы, спортивные площадки с бесплатными активностями и лектории.

Также работает летний экспресс-бар. Посетители могут сделать прическу и макияж, получить бьюти-консультацию и принять участие в квестах от брендов. В клубе представлены товары локальных брендов: сумки, футболки, лимонады и косметика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.