Москвичи могут снять номер в Ленинском районе Подмосковья по цене от 23 тысяч рублей

Двухместный номер в загородном отеле Ленинского района Подмосковья с бассейном, сауной и баней на длинные выходные обойдется от 23 тысяч рублей. В Рузском районе отдых по системе "все включено" стоит от 65 тысяч рублей и включает трехразовое питание, доступ в олимпийский бассейн, боулинг и кибер арену.

В Видном цены на размещение в спа отеле с завтраками и занятиями йогой начинаются от 34 тысяч рублей. Свободные номера еще можно найти и накануне праздников. В одном из загородных комплексов Красногорска стандартный номер стоит 9,5 тысячи рублей в сутки, а номер у бассейна – 29 тысяч рублей.

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