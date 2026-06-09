Электрички на Горьковском направлении МЖД задерживаются из-за удара молнии

Из-за удара молнии задерживаются электрички на Горьковском направлении. Об этом сообщают в МЖД. В Москве и области объявлен желтый уровень опасности, непогода продлится в регионе до вечера 12 мюня.

Температура достигнет 30 градусов 10 июня, в центре города термометры будут показывать 29–31 градус. Жара продержится до конца недели, а с понедельника температура вернется к климатической норме.

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