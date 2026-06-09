Москвичи смогут активно провести праздничные выходные

Длинные выходные москвичи смогут провести активно на воде, на высоте и на экскурсиях по городу. Одним из вариантов станет сплав на байдарках в национальном парке "Лосиный остров". Для посетителей доступны два маршрута по Яузе.

Альтернативой байдаркам могут стать сап-борды. Стоимость прогулок зависит от локации, дня недели и продолжительности и варьируется от 1 600 до 4 800 рублей. Еще один вариант отдыха предлагает канатная дорога на Воробьевых горах.

В праздничные выходные в Москве также пройдут экскурсии в разных форматах и по различным маршрутам. Москвичи смогут выбрать как групповые, так и индивидуальные программы.

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