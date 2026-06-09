Российские сотовые операторы начали открывать доступ к зарубежным сервисам

Российские операторы связи начали открывать абонентам доступ к ряду зарубежных сервисов. Речь идет о Spotify, Netflix, Ticketmaster, игре Brawl Stars и других ресурсах, которые ранее сами прекратили работу в стране, хотя не нарушали российское законодательство.

Кроме того, в России могут разблокировать Roblox. Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения.

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