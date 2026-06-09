График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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09 июня, 17:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве путепровода над Ярославским направлением МЖД

Собянин рассказал о строительстве путепровода над Ярославским направлением МЖД

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Новый путепровод появится на северо-востоке Москвы, сообщил Сергей Собянин. Дорога пройдет над Ярославским направлением Московской железной дороги и соединит Ярославский и Лосиноостровский районы.

После запуска движения снизится нагрузка на Енисейскую улицу и северную часть МКАД. Путепровод позволит скорректировать существующие маршруты городского транспорта, что сократит время поездок между районами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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