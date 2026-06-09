График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 16:15

Происшествия

Прокуратура взяла под контроль расследование дела о подрыве автомобиля в Балашихе

Прокуратура взяла под контроль расследование дела о подрыве автомобиля в Балашихе

Три машины столкнулись на Кировоградской улице

Момент подрыва автомобиля в Балашихе попал на камеры

Акция магазина косметики на Новом Арбате закончилась вызовом полиции и скорой помощи

Очевидцы рассказали подробности взрыва автомобиля в Балашихе

Более 20 человек стали жертвами мошеннической схемы с прокатом автомобилей в Подмосковье

Подростки устроили давку в магазине косметики в Москве

Установлена личность погибшего при взрыве авто в Балашихе

На месте взрыва автомобиля в Балашихе проведут судебные экспертизы

Давка произошла в магазине в центре Москвы из-за бесплатной косметики

Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование уголовного дела о подрыве автомобиля в Балашихе. В результате происшествия погиб водитель.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе техническая неисправность автомобиля и детонация самодельного взрывного устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕлизавета Галева

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика