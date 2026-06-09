Прокуратура взяла под контроль расследование дела о подрыве автомобиля в Балашихе

Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование уголовного дела о подрыве автомобиля в Балашихе. В результате происшествия погиб водитель.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе техническая неисправность автомобиля и детонация самодельного взрывного устройства.

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