09 июня, 16:15Происшествия
Прокуратура взяла под контроль расследование дела о подрыве автомобиля в Балашихе
Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование уголовного дела о подрыве автомобиля в Балашихе. В результате происшествия погиб водитель.
На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе техническая неисправность автомобиля и детонация самодельного взрывного устройства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.