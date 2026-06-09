09 июня, 13:45Мэр Москвы
Собянин: Филевская линия метро дойдет до Сколкова
Филевская линия метро будет продлена от станции "Кунцевская" до Сколкова и увеличится примерно на 12 километров. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам мэра, в данный момент эта территория развивается высокими темпами, там формируют крупные научно-технологический и медицинский кластеры, также строятся жилые кварталы и социальная инфраструктура.
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