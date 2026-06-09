ВС РФ освободили село Химик в ДНР

Российские войска ведут активное наступление в Донбассе, Харьковской и Запорожской областях. В ДНР освобождено село Химик. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах Краматорска, Дружковки и Константиновки.

В Харьковской области противник атакован около нескольких населенных пунктов, включая Казачью Лопань, Рясное, Лосевку и Уды. В зоне ответственности группировки "Север" освобождено село Шевченко Харьковской области.

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