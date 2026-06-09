Первые 50 пар расписались в новом здании дворца бракосочетания № 5

Первые 50 московских пар уже приняли в обновленном дворце бракосочетания № 5. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дворец бракосочетания № 5 переехал в новое здание на востоке столицы. В зале торжественной регистрации сделали большие окна, установили многоярусную хрустальную люстру. Помимо свадебных церемоний, здесь будут проводить чествование юбиляров супружеской жизни.

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